Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek derbide üstünlüğünü sürdürdü

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek derbide üstünlüğünü sürdürdü

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu sezon derbilerde iyi performans sergileyen sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 karşılaşmada sadece 1 kez kaybetti.

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 derbinin 3'ünden galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu sezon derbilerde iyi performans sergileyen sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 karşılaşmada sadece 1 kez kaybetti. Aslan sarı-lacivertlileri sahasında 1-0 ve deplasmanda 3-0, siyah-beyazlıları da evinde 2-1 mağlup etmeyi başardı. Cimbom sadece deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title