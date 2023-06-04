Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 Önde Tamamladı
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçta tek golü atan isim ise Zaniolo oldu.
Stat: Nef
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Torreira, Zaniolo, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, Rossi, Valencia, Batshuayi
Gol: Dk. 28 Zaniolo ( Galatasaray )
Sarı kartlar: Dk. 12 Nelsson ( Galatasaray ), Dk. 36 İrfan Can Kahveci (Yedek kulübesinde) ( Fenerbahçe )
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden şampiyon Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
5. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında altıpas önündeki kalabalıktan seken top kaleye yöneldi. İrfan Can, soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. Kerem'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahası dışına gelen topa Kazımcan sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
16. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Barış Alper'in ayağının içiyle uzak köşeye vuruşunda kaleci İrfan Can uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
28. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Orta sahada Barış Alper'in kafayla indirdiği topu önüne iyi alan Zaniolo, uzun mesafe kat ederek ceza sahasına kadar sokuldu. Hafif sol çaprazdan ceza sahasına giren İtalyan yıldız sol ayağıyla çok sert bir şut çıkararak fileleri havalandırdı: 1-0.
43. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Kazımcan'ın vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılılar 1-0 önde tamamladı.
Sizce #Galatasaray - #Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? #GSvFB— Haberler.com (@Haberler) June 4, 2023