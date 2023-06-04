Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 Önde Tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçta tek golü atan isim ise Zaniolo oldu.