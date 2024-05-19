Galatasaray, Fenerbahçe'ye mağlup olarak 24 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi

Galatasaray, Fenerbahçe mağlubiyetiyle Süper Lig'de 24 maç sonra kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, 99 puanda kaldı ve son haftaya sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde girdi. Galatasaray ligin son maçında Konyaspor'a konuk olacak.

Bu maçla birlikte Aslan'ın Süper Lig'deki 24 maçlık yenilmezlik serisini sona erdi. Cimbom derbi mağlubiyeti öncesinde son olarak Hatayspor'a deplasmanda kaybetmiş daha sonraki süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. - İSTANBUL