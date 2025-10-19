Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe'ye 85-76 Mağlup Oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'ye 85-76 yenilerek sezonun önemli bir maçını kaybetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 85-76 mağlup oldu.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Galatasaray: Will Cummings 14, James Palmer Jr. 20, Fabian White Jr. 16, Freddie Gillespie 3, Rıdvan Öncel 2, Buğrahan Tuncer 11, Christian Bishop 2, John Meeks 7, Jerome Robinson, Muhsin Yaşar 1, Tibet Görener

Başantrenör: Yakup Sekizkök

Fenerbahçe: Devon Hall 11, Tarık Biberovic 18, Mikael Olli Axel Jantunen 5, Melih Mahmutoğlu 3, Armando Bacot 2,

Nicolo Melli 18, Wade Baldwin 6, Onuralp Bitim 5, Scottie Wilbekin 10, Metecan Birsen 2, Bonzie Colson, Khem Birch 5

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 16-23 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 42-44 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 56-58 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
