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Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası disiplin sevklerini açıkladı.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk Müşavirliği'nce 27.03.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- Fatih Karagümrük Kulübü'nün 15.03.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nın Geçici Madde-2 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın 16.03.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- Kasımpaşa Kulübü'nün 17.03.2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Kasımpaşa Kulübü idarecisi Serkan Reçber'in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- Galatasaray Kulübü'nün 17.03.2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü görevlisi Ayhan Akman'ın aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü futbolcusu Günay Güvenç'in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- Beşiktaş Kulübü İdarecisi Hüseyin Yücel'in 21.03.2024 tarihinde resmi (X) hesabından yapmış olduğu açıklamalarında yer alan 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- Fenerbahçe Kulübü'nün, 13.03.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç'un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Yıldırım Ali Koç'un (Fenerbahçe Kulübü Başkanı) 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- Galatasaray Kulübü'nün 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Dursun Aydın Özbek'in (Galatasaray Kulübü Başkanı) 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- Trabzonspor Kulübü'nün, 20.03.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Ertuğrul Doğan'ın (Trabzonspor Kulübü Başkanı) 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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