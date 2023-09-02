Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa kupaları fikstürü belli oldu

Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup maçları fikstürü açıklandı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.