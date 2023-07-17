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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Diğer İstanbul takımları da kutlama mesajları yayımladı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Galatasaray Kulübü mesajında, "Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları'nı yürekten kutlarız." ifadesine yer verirken, Fenerbahçe Kulübü ise "Sizinle gurur duyuyoruz, tebrikler Filenin Sultanları." paylaşımında bulundu.

Beşiktaş Kulübünün mesajında da "2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları'nı tebrik ederiz. Sizinle gurur duyuyoruz." görüşlerine yer verildi.

İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor da yayımladıkları mesajlarla A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Fenerbahçe Beşiktaş voleybol Spor Haberler

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