Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına taraftara açık yaptığı antrenmanla başladı
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Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına taraftara açık yaptığı antrenmanla başladı
SPOR Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına taraftara açık yaptığı antrenmanla başladı (2)
Sizce #Fenerbahçe 'de kaçan şampiyonluğun sorumlusu kim?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor