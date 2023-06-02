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Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına taraftara açık yaptığı antrenmanla başladı

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına taraftara açık yaptığı antrenmanla başladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına taraftara açık yaptığı antrenmanla başladı

SPOR Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına taraftara açık yaptığı antrenmanla başladı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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