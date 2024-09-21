Galatasaray, Fenerbahçe Maçına Yola Çıktı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşmak üzere yola çıktı. Takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden taraftarların tezahüratları eşliğinde hareket etti.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın oynanacağı Ülker Stadı'na hareket etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nden kalkan otobüsle yola çıkan oyuncuları, sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla ve marşlarla uğurladı.