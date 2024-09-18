Galatasaray, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Başlattı
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarına başladı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. 8'e 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.