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Galatasaray, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maça Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanda Mauro Icardi de yer aldı.

GALATASARAY Futbol Takımı, Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ile orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro İcardi antrenmanda yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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