Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe maçı için stadyuma giriş yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek olan maç öncesi Galatasaray takım otobüsü stadyuma giriş yaptı. Futbolcuların otobüs camlarına vurarak marş söylemesi dikkat çekti.

Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, stadyuma giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Galatasaray takım otobüsü de derbi için stada geldi. Sarı-kırmızılılar, yoğun güvenlik önlemleri altında RAMS Park'a giriş yaptı. Ayrıca Galatasaraylı futbolcuların, otobüsün camlarına vurarak marş söylediği de görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Futbol Spor Güncel Haberler

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title