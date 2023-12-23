Galatasaray, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın saat 19.00'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.