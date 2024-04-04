Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Kupa'da Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL