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Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Okan Buruk Süper Kupa Fenerbahçe Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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