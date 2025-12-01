Galatasaray, Fenerbahçe ile 1-1 Berabere Kalarak Liderliğini Sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Chobani Stadı'nda yapılan derbiye rakibinin 1 puan önünde lider gelen sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda müsabakanın temposunu ayarlayan taraf oldu. Karşılaşmanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Galatasaray, devre arasına üstün girdi.

Mücadelenin ikinci yarısında daha fazla pozisyona giren taraf yine Galatasaray oldu. Uzun süre skor üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüne engel olamadı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Puan farkı değişmedi

Galatasaray, 1 puan önde geldiği Kadıköy'den lider döndü.

Sarı-kırmızılı ekip, 14. haftaya 32 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. "Cimbom" derbin yenik ayrılması durumunda hem 3 puanı hem de liderliği rakibine kaptıracaktı.

Müsabakadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, puan farkını koruyarak liderliğini sürdürdü.

Sane 4 gole ulaştı

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla 4. golünü derbide attı.

Bu sezon transfer edilen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'da 14. Süper Lig müsabakasına çıktı. Geride kalan 13 müsabakada 3 kez fileleri havalandıran Sane, dördüncü golü Fenerbahçe ağlarına gönderdi.

Sane, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Kazımcan, sahayı sedyeyle terk etti

Galatasaray'ın genç sol beki Kazımcan Karataş, sakatlanarak oyundan çıktı.

Kazımcan, ilk 11 başladığı mücadelenin 90+1. dakikasında takım arkadaşı Lucas Torreira ile kafa kafaya çarpıştı. Pozisyonun ardından başına bandaj yapılan Torreira oyuna devam ederken, Kazımcan sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Torreira ise 90+7. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

Dört futbolcunun ilk derbi heyecanı

Galatasaray'da 4 futbolcu, ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşadı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ile sonradan oyuna giren Arda Ünyay, sarı-kırmızılı formayla ilk kez tarihi derbide süre aldı.

Okan Buruk, Kadıköy'de yine kaybetmedi

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında deplasmandaki Fenerbahçe derbilerinde yenilmeme serisini sürdürdü.

Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 7 lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik görürken, sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başında Fenerbahçe deplasmanda 4'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 5. kez yer aldı. 52 yaşındaki teknik adam, Kadıköy'de 3 kez kazanırken, 2. kez de beraberlikle ayrıldı. Buruk, Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbilerde mağlubiyet yaşamadı.

Kadıköy'deki iyi performans devam ediyor

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 10 derbide sadece 1 kez yenildi.

Galatasaray 2017-2018 sezonuyla başlayan süreçte Chobani Stadı'nda 9'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 10. resmi maça çıktı.

"Cimbom", ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olduğu bu 9 maçlık periyotta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, sadece 1 kez yenildi. Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki tek maçı da galibiyetle tamamladı.

Bu sezon ilk kez öne geçtiği maçta puan verdi

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez Trendyol Süper Lig'de gol perdesini açtığı bir maçta puan kaybı yaşadı.

Galatasaray, derbiye kadar bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 8 kez ilk golü atan taraf oldu. Gaziantep FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir'e karşı ilk golü kaydeden Galatasaray, bu mücadelelerin hepsinden galibiyetle ayrıldı.

Bu sezonki 14. mücadelede 9. kez ilk gol kaydeden "Cimbom", bu kez üstünlüğünü koruyamayarak puan kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk golü yiyen taraf olduğu 4 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Galatasaray'ın bir maçı da golsüz eşitlikle sona erdi.