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Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır

AA - Hilmi Sever - Spor
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İdman, topa sahip olma ve pas çalışmasıyla sürdü. Taktik ağırlıklı bölümde hücum girişimleri üzerinde durulan antrenman, duran top ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yarın sabah tesislerinde toplanacak.

AA / Hilmi Sever - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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