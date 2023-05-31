Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın biletleri yarın satışa çıkıyor. Biletler, GS Logolu passolig kartları için saat 11.00'den itibaren satışa sunulacak. Bilet fiyatları ise 18 bin liradan 500 liraya kadar değişiyor.