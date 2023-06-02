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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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