Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Sizce #Fenerbahçe 'de kaçan şampiyonluğun sorumlusu kim?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor