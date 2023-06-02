Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yoğun ilgi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için satışa çıkan ekstra 1800 bilet hemen tükendi. Sarı-kırmızılı yönetim karaborsanın önüne geçmek için bilet devrini yasakladı ve bir dizi önlem aldı. Galatasaray, Fenerbahçe maçının oynanacağı gün yeni sezonun parçalı taraftar formasını da satışa çıkartacak. Şampiyonluk kutlamalarında büyük coşku yaşanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ıncı haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenen ve şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar tüm sezon takıma yoğun ilgi gösterdi. Maç başına 45 bin seyirci ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe maçına da ilgi büyük. Fenerbahçe derbisinin de dahil olduğu 5'li maç paketi geçtiğimiz aylarda hemen tükenmişti. Derbi için dün satışa çıkan ekstra 1800 bilet ise hemen tükendi. 500 TL ile 18 Bin TL arasındaki rakamlarla satılan Galatasaray-Fenerbahçe biletlerine yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gösterilirken, sarı-kırmızılı yönetim karaborsanın önüne geçmek için bilet devrini yasakladı ve bir dizi önlem aldı. 4 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşmada kombine devri sadece kulübe yapılabilecek ve kulüp satış yaparak gelir elde edecek.

18 BİN TL'LİK DERBİ KEYFİ

Öte yandan bu kutlamalarda bir ilk yaşanacak. Çevreye ve doğaya zarar verilememesi adına organizasyonda havai fişek gösterisi minimum düzeyde tutulacak. Kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar devam edecek. Statta tüm hazırlıklar pazar sabahına kadar tamamlanacak. Tribünlere çeşitli pankartların asılacağı ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çeşitli göndermeler yapılacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca o gün açılacak koreografinin de sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazanacağı ifade edildi.