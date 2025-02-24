Galatasaray, Fenerbahçe Derbisine Hazır
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yapan sarı-kırmızılı takım, maç saatini bekliyor.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, saat 20.00'de başlayacak müsabakada Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi.
Sarı-kırmızılı kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma girdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor