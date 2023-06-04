Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler açıklandı. İki takımın sahaya çıkacak oyuncuları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler açıklandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Arda Kardeşler üstlenecek.

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Miha Zajc, Diego Rossi, Batshuayi, Valencia