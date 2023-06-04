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Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler açıklandı. İki takımın sahaya çıkacak oyuncuları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler açıklandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Arda Kardeşler üstlenecek.

İki takım sahaya şu 11'le çıkacak;

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Torreira, Barış Alper, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Miha Zajc, Diego Rossi, Batshuayi, Valencia


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Spor Haberler

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