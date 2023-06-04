Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Galatasaray Kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Galatasaray, 2-1'lik skorla Fenerbahçe'yi mağlup etti. Maçta Okan Buruk 3 değişikliğe giderken, Fenerbahçe'de tek değişiklik yapıldı. İrfan Can Eğribayat ilk kez bir derbi maçında kaleyi korudu. Fenerbahçe, Yüksel Gündüz'ün vefatı sebebiyle siyah pazubent ile sahaya çıktı.