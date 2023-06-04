Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Galatasaray Kazandı
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Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Galatasaray, 2-1'lik skorla Fenerbahçe'yi mağlup etti. Maçta Okan Buruk 3 değişikliğe giderken, Fenerbahçe'de tek değişiklik yapıldı. İrfan Can Eğribayat ilk kez bir derbi maçında kaleyi korudu. Fenerbahçe, Yüksel Gündüz'ün vefatı sebebiyle siyah pazubent ile sahaya çıktı.
Okan Buruk'tan 3 değişiklik
Işıl Alben'e plaketStat kapalı gişe Fenerbahçe'de tek değişiklikSarı-lacivertlilerde 7 eksikAli Koç statta takip etti İrfan Can Eğribayat ilk kezSiyah pazubent ile saha çıktılar
Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar üstlendi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 36'ncı haftasında 4-1 kazanarak şampiyonluğu ilan ettikleri MKE Ankaragücü maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Buruk; Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens'in yerine Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Zaniolo'yı 11'de görevlendirdi.Kaleyi Muslera'ya emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'tan oluşturdu. Orta alanda Torreira'nın yanında Berkan Kutlu'yu sahaya süren Okan Buruk, hücum hattının sağında Barış Alper Yılmaz, ortasında Zaniolo, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi. Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Mauro Icardi oldu.IŞIL ALBEN'E PLAKETSarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maç öncesinde Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kaptanı Işıl Alben'e plaket verildi. Sarı-kırmızı ekibin önemli isimlerinden Işıl Alben, geçtiğimiz günlerde aktif sporculuk hayatını bıraktığını açıklamıştı. Galatasaray ile EuroLaague, EuroCup ve lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli basketbolcuya Fenerbahçe derbisi öncesinde plaketini Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil tarafından takdim edildi. Galatasaray Kadın Basketbol A Takım Genel Menajeri Müge Erdem de sarı-kırmızılı ekibin efsanevi basketbolcusuna çiçek verdi. Öte yandan eSüper Lig'in ilk şampiyonu olma başarısı gösteren Galatasaray'da takım kaptanı ve teknik direktörüne de plaket verildi.STAT KAPALI GİŞEGalatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Satışa çıkan biletleri kısa süre içerisinde tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlarını sahaya çıkarken alkışlarla karşılayıp, 'Şampiyon, Şampiyon' tezahüratlarında bulundu.FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİKFenerbahçe, 2022-23 sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın konuğu oldu. Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan sarı-lacivertliler, 77 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbi maça Antalyaspor maçının 11'ine göre tek değişiklikle çıktı. Tecrübeli teknik adam, İrfan Can Kahveci'nin yerine Diego Rossi'ye görev verdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına şu 11'le çıktı: " İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, Rossi, Batshuayi, Valencia."SARI-LACİVERTLİLERDE 7 EKSİKFenerbahçe, Galatasaray derbisine 7 oyuncusunda yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Lincoln Henrique ile sakatlığı sona ermesine karşın antrenman eksikliği bulunan kaleci Altay Bayındır zorlu karşılaşmada görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Miguel Crespo ve Serdar Dursun ise teknik heyet tercihi ile kadroda yer almadı.ALİ KOÇ STATTA TAKİP ETTİFenerbahe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini statta takip etti. Başkan Ali Koç, Nef Stadyumu'na gelerek takımı yalnız bırakmadı.İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK KEZFenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ilk kez bir derbi maçta ilk 11'de yer alarak kaleyi korudu. Sarı-lacivertli ekipte kaptan Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleyi korumaya başlayan İrfan Can Eğribayat ilk kez bir derbi maçta görev yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray derbisinde kaledeki yerini aldı. SİYAH PAZUBENT İLE SAHA ÇIKTILAR
Fenerbahçe, Galatasaray maçına Yüksel Gündüz'ün vefatı sebebiyle siyah pazubent ile çıktı. Fenerbahçe ve A Milli Takımın eski futbolcularından Yüksel Gündüz, 85 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, Nef Stadyumu'nda oynanan derbi maçta sahada Gündüz'ün vefatı sebebiyle siyah pazubent ile yer aldı.
Sizce #Galatasaray - #Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? #GSvFB— Haberler.com (@Haberler) June 4, 2023