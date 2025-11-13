Haberler

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası Darp Davasında Hapis Cezası Talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan derbide yaşanan olaylar sonrası, futbolcular Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş ve diğer sanıklar hakkında kasten yaralama suçundan hapis cezası talep edildi. Davada, müşteki Ali Çelikkıran'ın yaşadığı yaralanmaların detayları da paylaşıldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı-lacivertli futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanıklı davada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 5 sanığın 'kemik kırılmasına veya çıkığına neden olma suretiyle kasten yaralama' suçundan 2'şer yıldan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta oynadığı derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar katılmazken, müşteki Ali Çelikkıran ile tarafların avukatları hazır bulundu.

4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki Ali Çelikkıran'ın yaşanan arbede sonucu vücudunda kemik kırığı olacak şekilde yaralandığı, yaralanmanın kişinin hayatını tehlikeye sokmadığı, yaralanmanın yaşam fonksiyonlarına etkisi orta 2 derecede olduğu, olay sırasında, sanık Hulusi Belgü'nün arbede sonrasında, müşteki Ali Çelikkıran'ın arkasına gelerek, Çelikkıran'ı arkasından darp ettiği, saçını çektiği belirtildi. Mütalaada, sanıklar Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın, 'kemik kırılmasına veya çıkığına neden olma suretiyle kasten yaralama' suçundan 2'şer yıldan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Taraflara süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ali Çelikkıran 'müşteki' sıfatıyla, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atarak darp ettikleri belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin müsabaka sonrası saha içinde gerçekleşen olaylar sırasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atarak darp ettikleri kaydedildi. Hazırlanan iddianamede Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve sarı-kırmızılı eski yönetici Erden Timur'un şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldığı, stat müdürü Ali Çelikkıran'ın da şikayetçi olduğu ve Çelikkıran'ın sağlık raporuna göre boyun kırığı bulunduğunun tespit edildiği, ayrıca Adli Tıp Kurumu raporuna göre de kırığın basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.

Ali Koç ve bazı futbolcular hakkında takipsizlik kararı

Şüpheli Hulusi Belgü'nün arbede sonrası Çelikkıran'ın arkasından gelip saçını çekerek sırt kısmına vurduğunun da aktarıldı iddianamede, Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Eski İdari Menajer Emir Yolaç, futbolcular Mert Müldür, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 'spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar vermek', 'hakaret içeren tezahürat', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'hakaret', 'kasten yaralama', 'kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak', 'suç işlemeye alenen tahrik etme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'tehdit' suçlarından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Jaden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi' suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

Kriz beklentilerini boşa düşüren ziyaret! Resmi törenle karşılandı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

Kaldırımda yürüyen kadın kabusu yaşadı
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.