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Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Ülker Stadyumu'na Ulaştı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak olan Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için Ülker Stadyumu'na geldi. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını tamamlayarak stadyuma giriş yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için müsabakanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray bugün saat 20.45'te deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamladı. Bugün tesislerde toplanan Galatasaray daha sonra otobüsle Kadıköy'e hareket etti. Sarı-kırmızılı kafile güvenlik önlemlerin altında stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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