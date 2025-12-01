Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Kadıköy'e Hareket Etti
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e doğru yola çıktı. Oyuncular, polis koruması eşliğinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.
