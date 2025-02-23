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Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Tamamladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi antrenmanını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla gerçekleştirildi. Mauro Icardi, tedavisi sonrası antrenmana katıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile yarın evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Tedavisi devam eden ve dün İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi antrenmanda takım arkadaşlarını ziyaret etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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