Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Galatasaray yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL