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Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarına Başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, topla ısınma, pas çalışması ve çift kale maç ile tamamlandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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