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BBC

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Heyecanı

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Heyecanı
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Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Maç saat 20.00'de başlayacak ve zirve yarışında belirleyici bir rol oynayacak. Galatasaray lider, Fenerbahçe ise 6 puan geride ikinci sırada.

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray 23 maç sonunda topladığı 63 puanla lider durumda. Fenerbahçe ise ezeli rakibinin 6 puan gerisinde ikinci sırada. İki takım arasında oynanacak bu maç zirve yarışında oldukça belirleyici olacak.

Sarı Kırmızılılar galibiyet elde etmeleri durumunda puan farkını dokuza çıkaracak. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı 3-1 kazanan Galatasaray, ikili averajdaki üstünlüğünü de korumuş olacak.

Fenerbahçe ise puan farkını 3'e düşürerek zirve yarışındaki takibini sürdürmek istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir süredir devam eden hakem tartışmalarının ardından derbiye Sloven hakem Slavko Vincic'i atadı.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı. Maçın VAR hakemi de Sloven Alen Borosak olacak.

İki kulüp daha önce aralarında 401 resmi maç yaptı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı 149-128'lik üstünlüğü bulunuyor. 124 maç ise berabere sonuçlandı.

Bu 401 maçın 136'sı ise Süper Lig'de oynandı. Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarında da rakibine karşı 53'e 38'lik üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray ise sahasında oynadığı maçlarda 24 galibiyet, 17 de mağlubiyet aldı. 26 maç ise berabere bitti.

Galatasaray'da üç, Fenerbahçe'de dört eksik bulunuyor

Galatasaray'da Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de ise Diego Carlos, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao da sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamayacak.

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan iki savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun durumu maç saatinde belli olacak.

BBC
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