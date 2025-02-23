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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi 0 Derecede Oynanacak

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi 0 Derecede Oynanacak
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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Maç saatinde hava sıcaklığı 0 derece olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 0 dereceyi gösterecek.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler soğuk bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Seyrantepe'de hava sıcaklığının 0 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 74 olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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