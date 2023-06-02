Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde yabancı futbolcular skoru belirledi
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde son yıllarda yabancı futbolcuların skoru belirlediği ortaya çıktı. İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 21 derbide atılan 32 golün 26'sını yabancı futbolcular kaydetti. Galatasaray 16 kez ağları havalandırırken, Fenerbahçe ise rakibine aynı sayıda golle karşılık verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.
İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 21 derbide Galatasaray 16 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine aynı sayıda golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 32 golün 26'sını yabancı futbolcular, 6'sını ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde iki takımın da 13'er golünü yabancı, 3'er golünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi.
22 yabancı oyuncu gol attı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 22 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.
İki takım arasında 2013-2014 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 21 derbide sarı-lacivertlilerden 12, sarı-kırmızılılardan 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.
Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.
İki takımın mevcut kadrolarında 6 futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'den Miguel Crespo, Miha Zajc ve Serdar Dursun, Galatasaray'dan da Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Mauro Icardi daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.
Son 10 sezondaki derbiler
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan 21 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Skor (FB-GS)
|Goller
|10.11.2013
|Fenerbahçe
|Süper Lig
|2 - 0
|Emre Belözoğlu, Baroni
|06.04.2014
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0 - 1
|Sneijder
|25.08.2014
|Manisa 19 Mayıs
|TFF Süper Kupa
|0 - 0
|-
|18.10.2014
|Türk Telekom
|Süper Lig
|1 - 2
|Alper Potuk / Sneijder (2)
|08.03.2015
|Fenerbahçe
|Süper Lig
|1 - 0
|Kuyt
|25.10.2015
|Fenerbahçe
|Süper Lig
|1 - 1
|Diego / Olcan Adın
|13.04.2016
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|26.05.2016
|Antalya
|Türkiye Kupası
|0 - 1
|Podolski
|20.11.2016
|Ülker
|Süper Lig
|2 - 0
|Van Persie (2)
|23.04.2017
|Türk Telekom
|Süper Lig
|1 - 0
|Josef de Souza
|22.10.2017
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|17.03.2018
|Ülker
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|02.11.2018
|Türk Telekom
|Süper Lig
|2 - 2
|Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
|14.04.2019
|Ülker
|Süper Lig
|1 - 1
|Eljif Elmas / Onyekuru
|28.09.2019
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|23.02.2020
|Ülker
|Süper Lig
|1 - 3
|Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
|27.09.2020
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|06.02.2021
|Ülker
|Süper Lig
|0 - 1
|Mustafa Muhammed
|21.11.2021
|Nef
|Süper Lig
|2 - 1
|Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu
|10.04.2022
|Ülker
|Süper Lig
|2 - 0
|Zajc, Serdar Dursun
|08.01.2023
|Ülker
|Süper Lig
|0 - 3
|Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
Sizce #Fenerbahçe 'de kaçan şampiyonluğun sorumlusu kim?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023