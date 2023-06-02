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Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde yabancı futbolcular skoru belirledi

Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde yabancı futbolcular skoru belirledi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde son yıllarda yabancı futbolcuların skoru belirlediği ortaya çıktı. İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 21 derbide atılan 32 golün 26'sını yabancı futbolcular kaydetti. Galatasaray 16 kez ağları havalandırırken, Fenerbahçe ise rakibine aynı sayıda golle karşılık verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.

İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 21 derbide Galatasaray 16 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine aynı sayıda golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 32 golün 26'sını yabancı futbolcular, 6'sını ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde iki takımın da 13'er golünü yabancı, 3'er golünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi.

22 yabancı oyuncu gol attı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 22 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında 2013-2014 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 21 derbide sarı-lacivertlilerden 12, sarı-kırmızılılardan 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarında 6 futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'den Miguel Crespo, Miha Zajc ve Serdar Dursun, Galatasaray'dan da Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Mauro Icardi daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.

Son 10 sezondaki derbiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan 21 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

TarihStatOrganizasyonSkor (FB-GS)Goller
10.11.2013FenerbahçeSüper Lig2 - 0Emre Belözoğlu, Baroni
06.04.2014Türk TelekomSüper Lig0 - 1Sneijder
25.08.2014Manisa 19 MayısTFF Süper Kupa0 - 0-
18.10.2014Türk TelekomSüper Lig1 - 2Alper Potuk / Sneijder (2)
08.03.2015FenerbahçeSüper Lig1 - 0Kuyt
25.10.2015FenerbahçeSüper Lig1 - 1Diego / Olcan Adın
13.04.2016Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
26.05.2016AntalyaTürkiye Kupası0 - 1Podolski
20.11.2016ÜlkerSüper Lig2 - 0Van Persie (2)
23.04.2017Türk TelekomSüper Lig1 - 0Josef de Souza
22.10.2017Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
17.03.2018ÜlkerSüper Lig0 - 0-
02.11.2018Türk TelekomSüper Lig2 - 2Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
14.04.2019ÜlkerSüper Lig1 - 1Eljif Elmas / Onyekuru
28.09.2019Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
23.02.2020ÜlkerSüper Lig1 - 3Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
27.09.2020Türk TelekomSüper Lig0 - 0-
06.02.2021ÜlkerSüper Lig0 - 1Mustafa Muhammed
21.11.2021NefSüper Lig2 - 1Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu
10.04.2022ÜlkerSüper Lig2 - 0Zajc, Serdar Dursun
08.01.2023ÜlkerSüper Lig0 - 3Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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