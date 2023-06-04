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Galatasaray-Fenerbahçe

Galatasaray-Fenerbahçe

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NefHakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa SavranlarGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Torreira, Zaniolo,...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Nef

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Torreira, Zaniolo, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, Rossi, Valencia, Batshuayi

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Muslera Spor Haberler

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