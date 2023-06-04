Galatasaray-Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NefHakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa SavranlarGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Torreira, Zaniolo,...
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Nef
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Torreira, Zaniolo, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, Rossi, Valencia, Batshuayi
Sizce #Galatasaray - #Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? #GSvFB— Haberler.com (@Haberler) June 4, 2023