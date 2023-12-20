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Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek 4. galibiyetini aldı

20 Aralık 2023 22:03 Güncelleme: 22:05 Abone Ol

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı da kazanarak üst üste 4. galibiyetini elde etti. Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Galatasaray, bu süreçte Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başardı.