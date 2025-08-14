Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü Ağırlayacak

GALATASARAY, Süper Ligin 2'inci haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

İki takım, RAMS Park Stadı'nda 21.30'da karşı karşıya gelecek. Ligde daha önce 20 kez karşılaşan iki takımın mücadelesinde Sarı-kırmızılılar 13 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY İÇ SAHADA KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e hiç yenilmedi. Galatasaray, rakibi ile sahasında oynadığı 10 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, üçünde berabere kaldı.

Galatasaray ayrıca son 7 randevuda da Karagümrük'e yenilmedi. Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 7 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Bu sezon Başakşehir maçı ertelenen ve lige son şampiyon Galatasaray karşısında start verecek olan Fatih Karagümrük son galibiyetini 2020-2021 sezonunun ilk yarısında 2-1'lik skorla elde etti.