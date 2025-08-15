Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-0 Mağlup Etti

GALATASARAY, Süper Lig'in 2'nci haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadele 21.30'da başladı. Bu maçta hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Süleyman Özay üstlendi.

Galatasaray mücadeleye 'Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz' ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Konuk ekip Fatih Karagümrük ise 'Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Johnson, Berkay Özcan, Serginho, Ahmet Sivri, Tiago Çukur' 11'iyle başladı.

Barış Alper Yılmaz 10'uncu dakikada sarı-kırmızılı ekibi öne geçirdi. Lucas Torreira'nın yolladığı uzun topu Fatih Karagümrük savunmasından kapan Barış Alper Yılmaz sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Ceza sahası içinde şutunu çeken Barış Alper Yılmaz, fileleri havalandırdı: 1-0. Galatasaray'da Sanchez, Doh'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, Doh'un Sanchez'e yaptığı faulden dolayı Doh'a direkt kırmızı gösterdi ve Fatih Karagümrük 24'üncü dakikada 10 kişi kaldı. Galatasaray, ilk yarı baskısını sürdürse de ilk yarı başka gol sesi çıkmadı ve 1-0 sona erdi. İkinci yarının ilk 20 dakikasında Galatasaray baskıya devam etse de gol sesi çıkmadı. Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. 74'üncü dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, topu Osimhen'e göndermek istedi. Fatih Karacuk'un müdahalesi sonrası top Fatih Karagümrük'ün ağlarına gitti: 2-0. 78'inci dakikada Galatasaray'ın Osimhen ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Galatasaray'da Icardi geri döndü. 87'nci dakikada Fatih Karagümrük savunmasının hatasında Torreira topu kaptı. Ceza sahası içerisine giren Torreira, topu Icardi'ye aktardı. Mauro Icardi, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray formasına golle dönüş yaptı: 3-0. Maçın kalan süresinde gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük' 3-0 mağlup etti.

MAURO ICARDİ GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezon Tottenham Hotspur maçında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, 9 ay 8 gün sonra Galatasaray formasıyla resmi maça çıktı. Icardi 81'inci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Arjantinli golcü 87'nci dakikada Lucas Torreira'nın pasında yaptığı vuruşla golü kaydetti.

LUCAS TORREİRA SÜPER LİG'DE DALYA YAPTI

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 100'üncü maçına çıkarak dalya yaptı.

VİCTOR OSİMHEN FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı ekipte geçen sezon kiralık olarak forma giyen, bu sezon bonservisini aldığı 26 yaşındaki futbolcu Victor Osimhen, 61'inci dakikada Mario Lemina yerine oyuna dahil oldu.