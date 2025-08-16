Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-0 ile Geçti
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça çıkardı. Barış Alper Yılmaz, kaptan Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in performansları dikkat çekti.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.
- Barış Alper Yılmaz gollerine devam ediyor
- Kaptan Mauro Icardi golle döndü
- Victor Osimhen bu sezon ilk kez forma giydi
- Galibiyet serisi 13 maça çıktı
SÜPER LİG'DE BUGÜN
19.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)
21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)
21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 2'nci haftasındaki Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
TRABZONSPOR
- Trabzonspor, ligde Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek. Bordo-mavili takım yarın İstanbul'a geçecek.
1'İNCİ LİG
16: 30 Keçiörengücü - İstanbulspor
19: 00 Sarıyer - Boluspor
21: 30 Pendikspor - Bandırmaspor
21: 30 Adana Demirspor - Çorum FK
BASKETBOL
DBB Süper Kupa Finali
21: 45 Almanya - Sırbistan
DBB Süper Kupa üçüncülük maçında ise Erkek Basketbol Milli Takımımız Çekya ile oynayacak.
19.00 Türkiye - Çekya