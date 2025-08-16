Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-0 ile Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça çıkardı. Barış Alper Yılmaz, kaptan Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in performansları dikkat çekti.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

- Barış Alper Yılmaz gollerine devam ediyor

- Kaptan Mauro Icardi golle döndü

- Victor Osimhen bu sezon ilk kez forma giydi

- Galibiyet serisi 13 maça çıktı

SÜPER LİG'DE BUGÜN

19.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 2'nci haftasındaki Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR

- Trabzonspor, ligde Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek. Bordo-mavili takım yarın İstanbul'a geçecek.

1'İNCİ LİG

16: 30 Keçiörengücü - İstanbulspor

19: 00 Sarıyer - Boluspor

21: 30 Pendikspor - Bandırmaspor

21: 30 Adana Demirspor - Çorum FK

BASKETBOL

DBB Süper Kupa Finali

21: 45 Almanya - Sırbistan

DBB Süper Kupa üçüncülük maçında ise Erkek Basketbol Milli Takımımız Çekya ile oynayacak.

19.00 Türkiye - Çekya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Barış Alper'i golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu golden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Velileri isyan ettiren fiyatlar: 43 bin TL'ye matematik kitabı satıyorlar

Veliler isyan etmesin de ne yapsın: 43 bin TL'ye kitap satıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.