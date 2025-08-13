Galatasaray Fatih Karagümrük Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maça hazırlanmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenmanın ilk kısmı basına açıkken, taktik çalışmaları basına kapalı gerçekleştirildi.

GALATASARAY, Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık şekilde gerçekleştirildi. Okan Buruk yönetiminde, dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fatih Karagümrük maçının taktik çalışması yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı

Sokak ortasında sevgili dehşeti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.