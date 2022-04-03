Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının ardından

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçta aleyhlerine verilen penaltının oyun planlarını bozduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Demirel, maçın planladıkları gibi başladıklarını belirterek, "Maçın ilk 15 dakikasında baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Bu süreyi atlattıktan sonra topa daha çok sahip olacağımızı düşünüyorduk. Verilen bir penaltı, haklı ya da haksız... Bunu tartışmak istemiyorum çünkü tartışınca ben suçlu oluyorum. Ardından pas organizasyonundan kaptırdığımız bir top sonucunda yediğimiz ikinci golle biraz zor duruma düştük. Bu gibi büyük camialarla oynarken, mağlup duruma düştükten sonra oyunu çevirmek çok zordur. Ancak takımımın gollerden sonraki oyunundan memnunum." diye konuştu.

Volkan Demirel, maçın ikinci yarısında kontrolün kendilerine geçtiğini anlatarak, "Galatasaray'ın sonlara doğru fiziksel olarak düştüğünü biliyorduk. Yedek kulübelerinden de oyuna fazla katkı sağlayacak bir oyuncuları yoktu. Penaltıyı gole çevirsek, belki 2-2 olabilirdi. Ancak skor 2-0, bu yüzden üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Demirel, kurgularıyla ilgili bir soru üzerine, "Penaltının gelişi tamamen oyun planımızı bozdu. Ben elimdeki mevcut kadroyla Karagümrük'ü elimden geldiği kadar yukarı çıkarmaya çalışacağım. Başarı olup olmadığımı sezon sonunda tartışırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın maçın skorunu belirlediğini anlatan Demirel, gelecek sezonunun planlamasıyla ilgili olarak, "Daha ligin bitmesine çok var. En iyi şekilde gelecek sezonun planlamasını yapacağız. Şu anki düşüncem sezonu en iyi şekilde bitirmek. Gelecek sezona da en iyi şekilde başlayarak devam ettirmek." şeklinde görüş belirtti.