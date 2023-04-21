Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 23 Nisan Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine devam edildi.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.