Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
Spor Haberleri
Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor