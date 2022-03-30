Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı.

Kuvvet çalışmalarıyla devam eden idmanda, ofansif aksiyonlar ve atak sonlandırma üzerinde duruldu. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Gözündeki tedavi süreci kapsamında kontrol için ABD'ye giden Omar Elabdellaoui, İstanbul'a döndü. Norveçli futbolcu, günü bireysel programla tamamladı.

Cezayir Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı play-off ilk müsabakasında forma giydikten sonra çıktığı antrenmanı tamamlayamayan ve rövanşta oynayamayan Sofiane Feghouli'nin durumu İstanbul'daki kontrollerin ardından belli olacak.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.