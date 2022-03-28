Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenman ısınma hareketleri ve top kapma-pas çalışmasıyla başladı. Ardından U17 takımıyla hazırlık maçı gerçekleştirildi. Galatasaray A Takımı, U-17 takımını 3-1 mağlup etti. A takımın gollerini Bafetimbi Gomis (2) ve Halil Devişoğlu atarken, U17'nin takımında golü penaltıdan Baran attı. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.