Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler

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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenman ısınma hareketleri ve top kapma-pas çalışmasıyla başladı. Ardından U17 takımıyla hazırlık maçı gerçekleştirildi. Galatasaray A Takımı, U-17 takımını 3-1 mağlup etti. A takımın gollerini Bafetimbi Gomis (2) ve Halil Devişoğlu atarken, U17'nin takımında golü penaltıdan Baran attı. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.

Yarını izinli geçirecek olan Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına çarşamba günü devam edecek.


Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Demirören Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Spor, Haberler

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