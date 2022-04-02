Galatasaray Fatih Karagümrük maçını 27 bin 522 taraftar izledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Fatih Karagümrük maçını 27 bin 522 taraftar izledi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray Fatih Karagümrük maçını 27 bin 522 taraftar izledi

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 27 bin 522 biletli taraftar izledi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 27 bin 522 biletli taraftar izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Nef Stadyumu'nda karşı karşıyı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu müsabakayı stadyumda toplam 27 bin 522 biletli seyirci takip etti. Takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde ve karşılaşma oynanırken tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Nef, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title