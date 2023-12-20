Galatasaray, Fatih Karagümrük maçında gol yemeden galip geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek kalesini gole kapattı. Bu sezon ligde 9. kez gol yemeyen Galatasaray, en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Fatih Karagümrük maçında gol yemeyen Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 9. kez kalesini gole kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadeleyi gol yemeden tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de 9. kez kalesinde gol görmedi. Aslan bu süreçte Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında gol yemedi.

Galatasaray ligde yediği 9 golle de ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Öte yandan sarı kart cezasından dolayı oynamayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın yerine Fatih Karagümrük maçında kalede Günay Güvenç oynadı. - İSTANBUL