Galatasaray, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, 1 günlük aranın ardından hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, koşu çalışmasının ardından 3 grup halinde 8'e 2 pas idmanıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum organizasyonları ve dört takımlı turnuvayla tamamlandı.
Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor