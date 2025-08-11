Galatasaray, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, 1 günlük aranın ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, koşu çalışmasının ardından 3 grup halinde 8'e 2 pas idmanıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum organizasyonları ve dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' dedi

Yılın transferi duyuruldu! Hakan yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump, Washington'da 'Kamu güvenliği acil durumu' ilan etti

Trump başkentte acil durum ilan etti: Gerekirse ordu göndereceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.