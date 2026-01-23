Haberler

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Takım, son hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 8'e 2 pas çalışmasının ardından taktik uygulamalarla sona erdi.

Fatih Karagümrük-Galatasaray müsabakası yarın saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
500

