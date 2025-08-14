Galatasaray, Fatih Karagümrük Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk etmek için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen son idman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray-Fatih Karagümrük müsabakası yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor