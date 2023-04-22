Galatasaray, Fatih Karagümrük maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de tesislere ziyarette bulunarak futbolcularla bayramlaştı.