Galatasaray, Fatih Karagümrük maçına hazır
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de tesislere ziyarette bulunarak futbolcularla bayramlaştı.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor