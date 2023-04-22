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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçına hazır

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçına hazır

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de tesislere ziyarette bulunarak futbolcularla bayramlaştı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Fatih Karagümrük Galatasaray Spor Haberler

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