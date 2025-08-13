Galatasaray, Fatih Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenmanın ilk 20 dakikası basına açıkken, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmaları yapıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fatih Karagümrük maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor