Galatasaray, Fatih Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenmanın ilk 20 dakikası basına açıkken, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmaları yapıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Cuma günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fatih Karagümrük maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı

Sokak ortasında sevgili dehşeti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı

ABD'de tuhaf işler oluyor! Trump emri verdi, sokaktan ilk kare geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.